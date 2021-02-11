Горняк22: Новый год по лунному календарю встречают 12 февраля • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Новый год по лунному календарю встречают 12 февраля

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

12 февраля отмечается Новый год по лунному календарю. Нередко его еще называют «китайским», потому что традиция распространилась по миру именно из Поднебесной. Там он называется Чунь цзе, что значит Праздник Весны.

Покровителем 2021 года является Белый Металлический Бык – символ трудолюбия, стабильности и уверенности в себе. Праздновать будут неделю — по 18 февраля.

Жители Поднебесной украшают улицы и свои жилища красными фонариками, узорами из красной бумаги, узорами и картинами. Вечером семьи соберутся за праздничным столом. Даже те, кто учится или работают в других городах, стараются в этот день приехать домой к родителям.

Стол стараются накрывать богато, готовят любимые блюда. Обязательно должны быть мясо, рыба и пельмени (цзяоцзы), которые у китайцев символизируют рождение сыновей.

В праздничную ночь запустят фейерверки и петарды, чтобы, как считается, спугнуть злых духов. На следующий день будут дарить родным и близким подарки, начнут ходить в гости и поздравлять друзей.

Приходя в гости, хозяевам вручают два мандарина. Перед уходом сами хозяева дома дарят другие два мандарина своим гостям. Мандарины для жителей Поднебесной – это финансовое благополучие.

После этого начнутся народные гуляния. На них исполняют танец льва. Несколько человек находятся внутри фигуры царя зверей, имитируют его движения. Также показывают танец дракона.

Алтайская правда

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