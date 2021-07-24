Горняк22: Иномарка сбила девочку на велосипеде в Алтайском крае
Велосипед Фото: pexels.com
Предварительно известно, что ребенок неожиданно для водителя выскочил на дорогу. В ГИБДД просят родителей провести беседу с детьми по поводу ПДД
Вечером 22 июля в Алейске на улице Железнодорожной автомобиль Nissan Sunny сбил десятилетнюю девочку на велосипеде, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции края.
По данным ведомства, ребенок резко выехал на проезжую часть по пути движения автомобиля.
В результате ДТП девочка девочка получила различные травмы и была госпитализирована в больницу. По данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле.