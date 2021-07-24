Горняк22: Водителю стало плохо: массовая авария произошла в Барнауле

ДТП Фото: В Курсе22

Некоторых из автомобилей получили серьезные повреждения кузова. О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники ДПС и МЧС

Вечером 23 июля в Барнауле на пересечении улиц Попова и Трактовой произошло массовое ДТП – столкнулись пять автомобилей, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

По словам очевидцев, у девушки– водителя BMW произошел приступ эпилепсии, и она выдавила педаль газа.

На кадрах в соцсетях видно, что на дороге выстроился «паровозик» из нескольких машин. При этом некоторые из них получили значительные повреждения.

На месте работают сотрудники экстренных служб – скорая, полиция, МЧС.

Ранее сообщалось, что на Алтае пьяный водитель без прав попал в ДТП с «перевертышем». Сам он отделался легким испугом, а его пассажир оказался в реанимации.

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