Горняк22: В крови парня, сбившего женщину в Барнауле, нашли сильнодействующее вещество

Лекарства Фото: pixabay.com

Уже готова часть экспертиз после смертельного ДТП, которое произошло утром 4 июля в Барнауле. Предположительно, водитель употреблял сильнодействующий препарат

Родственники погибшей в ДТП девушки рассказали, что в крови 20-летнего парня, который ее сбил на пешеходном переходе, обнаружили фенобарбитал – сильнодействующий препарат, который угнетает нервную систему, сообщает «КП на Алтае».

«По заключению автотранспортной экспертизы, он двигался со скоростью не менее 109 кмч, и к этому можно смело накинуть 10 км, так как он тормозил о бордюрный камень», – сказали родные.

Известно, что фенобарбитал содержится в корвалоле и других лекарственных препаратах. При этом он может оказывать влияние на способность к управлению транспортными средствами.

Напомним, рано утром 4 июля на пересечении улиц Попова и Антона Петрова сбили девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

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