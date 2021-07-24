Горняк22: В Алтайском крае останавливают работу асфальтного завода местного экс-депутата

Суд Фото: pixabay

Жители Рубцовска жалуются, что не могут нормально дышать из-за работы завода. Однако руководство предприятия, по их словам, не спешит решать проблему

20 июля суд вынес решение приостановить работу рубцовского асфальтосмесительного завода, принадлежащего экс-депутату АКЗС Артаку Махсудяну, сообщает «Банкфакс».

Ранее прокуратура обратилась в суд, так как руководство предприятия не реагировало на требования ведомства нейтрализовать вредные выбросы в воздух.

Местные жители неоднократно жаловались в прокуратуру из-за того, что завод «отравляет им жизнь». Ведомство ранее уже обращалось в суд. Так, 16 января 2020 года суд частично удовлетворил иск и обязал Махсудяна убрать с производственной площадки коммунальные отходы, отходы черных металлов и дизельного топлива, а также поставить на учет объекты, которые вредят экологии.

Помимо этого, руководитель завода должен был провести инвентаризацию источников вредных выбросов, разработать программу производственного экологического контроля, паспорта на отходы IV класса опасности и отчитаться в минприроды. Однако эти требования так и не были исполнены.

Тогда решение суда ушло судебным приставам. В связи с этим прокуратура вновь обратилась в суд с требованием уже приостановить работу вредного завода, и оно было удовлетворено.

Пока решение не вступило в законную силу.

Напомним, Артак Махсудян был избран в Алтайское Заксобрание в 2012 году по списку КПРФ, до этого он был депутатом Рубцовского горсовета.

ТОЛК