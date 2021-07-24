Горняк22: В Барнауле закроют движение трамваев на участке проспекта Ленина

Трамваи. Транспорт Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК

Некоторые трамваи изменят маршруты, однако для транспортной доступности в центре города по своему маршруту будет ходить трамвай №4

В Барнауле с 23 июля закроют движение трамваев по пр. Ленина от ул. Северо-Западной до ул. Кулагина, сообщает пресс-центр горадминистрации. Это связано с проведением ремонта на теплосетях в районе домов по адресам: пр. Ленина, 155а и 128.

В частности, трамваи не будут ходить по участку с 22.00 23 июля до 05.00 26 июля. Они будут двигаться по следующим схемам.

Трамвай №1: конечная станция «Докучаево» – ул. Попова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. А. Петрова – ул. Советской Армии – конечная станция «Депо №1».

Трамвай №3: конечная станция «Барнаульский пивоваренный завод» – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – ул. А. Петрова – ул. Северо– Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – конечная станция «Поток».

Трамвай №7: конечная станция «Депо №3» – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ул. А. Петрова – ул. Советской Армии – пр. Строителей – ул. Челюскинцев – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – Змеиногорский тракт – конечная станция «Кордон».

Однако трамвай №4 будет работать без изменений и перевозить горожан до 22.00.

Ранее сообщалось, что до 25 июля центр Барнаула из-за ремонта частично перекроют для движения.

ТОЛК