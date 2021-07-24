Горняк22: В России резко увеличился спрос на кнопочные телефоны

Люди Фото: pixabay.com

Четыре года назад всплеск популярности кнопочных телефонов произошел на Западе. Тогда это связали с желанием владельцев оградить себя от соцсетей и интернета на смартфонах

В российских магазинах резко вырос спрос на кнопочные телефоны, сообщает «Коммерсантъ».

По оценкам экспертов, за первое полугодие 2021 году продажи выросли до 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом ранее спрос на эту категорию товаров ежегодно сокращался на 5–10%.

Специалисты предположили, что увеличение продаж дешевых телефонов связано с началом дачного сезона и возвращением трудовых мигрантов в Россию. Кроме того, на спрос мог повлиять перевод сотрудников на удаленный режим работы и желание обезопасить свои данные от мошенничества, ведь кнопочные аппараты менее подвержены взлому.

Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин при этом порекомендовал приобрести кнопочный телефон для особо важных переговоров, потому что его очень трудно прослушать.

Ранее в России предложили ввести «космический» штраф за болтовню по телефону за рулем. Глава общественного движения предложил внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях .

ТОЛК