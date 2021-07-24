Горняк22: День работника торговли 2021 в России: лучшие поздравления

Цветы. Букет. Праздник Фото: anncapictures с сайта Pixabay

Работников торговли в России чествуют в четвертую субботу июля. В 2021 День работника торговли — 24 июля. «Толк» подготовил подборку поздравлений с Днем работника торговли в стихах, СМС и прозе

Поздравления с Днем работника торговли в стихах

С Днем работников торговли

Поздравляю от души!

На своем рабочем месте

Вы, ребята, хороши.

Пусть не будет злых клиентов,

Жадных и скупых зануд.

И прибавит вам финансов

Ваш нелегкий, честный труд!

Больших оборотов и толпы клиентов,

Удачных закупок, продаж беспроблемных,

Налогов поменьше, побольше зарплаты,

Ну а покупателей — милых, богатых.

И ассортимента на всех чтоб хватало,

Чтоб все продавалось, а не пропадало.

Чтоб счастье — рекою! Здоровья и силы!

Чтоб были улыбчивы очень, красивы,

Чтоб только прекрасное в жизни случалось,

У вас лучше всех чтобы всё получалось!

Сегодня праздник только ваш —

Вас с Днем торговли поздравляю!

Удачных и больших продаж

Вам в этот день я пожелаю!

Пусть возрастает ваш доход,

Пускай удвоятся клиенты,

Чтобы всегда, из года в год,

В тени сидели конкуренты!

Поздравления работникам торговли в прозе

Поздравляем с профессиональным праздником всех работников сферы торговли! Желаем вам неистощимой жизненной энергии, душевного комфорта, материального и морального удовлетворения от плодотворного труда. Пусть здоровье вас не подводит, и никогда не покидают оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. Счастья вам, успехов в делах и стабильной выручки!

Поздравляю с Днем работников торговли! Без вас нельзя представить своей жизни, вы — основа благополучной экономики и процветания страны! Желаю благодарных и приятных покупателей, высокой выручки, хороших условий труда. Пускай ваше дело приносит удовольствие, хороший доход и пользу обществу!

Поздравления в День работника торговли 2021 в СМС

С Днем работников торговли,

Дорогие продавцы!

Ваш нелегкий труд мы ценим,

Вы — большие молодцы!

Вам, работники торговли,

Наше поздравление,

Крепким будет пусть здоровье,

Отличным настроение!

С Днем работников торговли!

Пожелаю от души,

Чтоб к тебе большие толпы

За покупкой дружно шли.

С Днем работников торговли,

Повелители финансов!

Будьте прибылью довольны,

Сходятся пускай балансы.

ТОЛК