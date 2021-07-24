Горняк22: В Алтайском крае активно циркулирует штамм коронавируса «дельта»

Коронавирус Фото: pixabay.com

В 88% случаев заболевания коронавирусом жители переносят как ОРВИ, в 13% — как пневмонию. В основном сейчас более взрослое население

Главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко заявила, что в течение семи недель в регионе наблюдается подъем уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. При этом болеют в основном люди трудоспособного возраста. Об этом она сообщила в ходе совещания в правительстве региона.

По словам Пащенко, сейчас в крае отмечена циркуляция штамма «дельта». Количество выявленных заражений на рабочих местах выросло до 17%, в начале «третьей волны» показатель составлял всего 1%. Чаще всего сейчас болеют молодые и трудоспособные люди 30-49 лет.

За прошлую неделю было зарегистрировано 13,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это выше эпидпорога и показателя прошлой недели на 4%, а также выше аналогичного периода прошлого года в четыре раза.

Ранее сообщалось, что в России выявили случаи заражения «бразильским» штаммом коронавируса.

ТОЛК