Горняк22: Новый штамм коронавируса вызвал особые опасения ученых • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Общество

Горняк22: Новый штамм коронавируса вызвал особые опасения ученых

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

В Великобритании обнаружили 76 случаев заражения новым видом коронавируса, который мутировал в двух направлениях. Один из штаммов вызвал у ученых беспокойство.

Измененный ковид найден в Бристоле и Ливерпуле. Особые опасения вызвал бристольский вариант. Представители консультативной группы по респираторным вирусным угрозам полагают, что этот штамм может быть более заразным и способен помешать вакцинации, пишет News.sky.com.

Однако чиновники сферы здравоохранения страны уверены, что прививка защитит британцев в том числе и от новых мутаций.  

Всего в мире обнаружено четыре штамма коронавируса, которые вызывают беспокойство ученых. Их нашли в Британии, Бразилии, ЮАР и США. Недавно Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева заявил, что по России эти штаммы не циркулируют.

Алтайская правда

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