Горняк22: 15 инфицированных COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: 15 инфицированных COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В Алтайском крае продолжается снижаться количество новых случаев коронавирусной инфекции. Но, к сожалению, держится на высоком уровне смертность среди инфицированных. Так, за минувшие сутки подтверждено еще 174 диагноза COVID-19. Скончались 15 пациентов с ковидом (от коронавируса – 13). Выздоровели 170 человек.

Как сообщили 9 февраля в оперштабе региона, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 40 тыс. 611 случаев инфекции. Излечились 36 тысяч 341 пациентов, скончались 2084 инфицированных (непосредственно от коронавирусной инфекции — 1300).

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях 1 тыс. 648 человек с положительными тестами на ковид и 657 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. При этом из этого числа 354 – тяжелобольные пациенты. К аппаратам ИВЛ подключены 88 человек.

Новые случаи коронавируса за сутки:

  • Барнаул – 48,
  • Рубцовск – 16,
  • Бийск – 14,
  • Камень-на-Оби — 7,
  • Яровое – 7,
  • Ребрихинский район – 6,
  • Локтевский район — 5,
  • Поспелихинский район — 5,
  • Рубцовский район — 5,
  • Тогульский район — 5,
  • Бийский район — 4,
  • Завьяловский район — 4,
  • Алейский район — 3,
  • Ельцовский район — 3,
  • Зональный район — 3,
  • Красногорский район — 3,
  • Советский район — 3,
  • Тальменский район — 3,
  • Топчихинский район — 3,
  • Чарышский район — 3,
  • Алейск — 2,
  • Заринск — 2,
  • Алтайский район — 2,
  • Курьинский район — 2,
  • Мамонтовский район — 2,
  • Павловский район — 2,
  • Солонешенский район — 2,
  • Целинный район — 2,
  • Шелаболихинский район — 2,
  • Шипуновский район — 2,
  • Благовещенский район — 1,
  • Немецкий национальный район — 1,
  • Новичихинский район — 1,
  • Солтонский район — 1.

Алтайская правда

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