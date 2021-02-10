Горняк22: 15 инфицированных COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае продолжается снижаться количество новых случаев коронавирусной инфекции. Но, к сожалению, держится на высоком уровне смертность среди инфицированных. Так, за минувшие сутки подтверждено еще 174 диагноза COVID-19. Скончались 15 пациентов с ковидом (от коронавируса – 13). Выздоровели 170 человек.
Как сообщили 9 февраля в оперштабе региона, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 40 тыс. 611 случаев инфекции. Излечились 36 тысяч 341 пациентов, скончались 2084 инфицированных (непосредственно от коронавирусной инфекции — 1300).
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях 1 тыс. 648 человек с положительными тестами на ковид и 657 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. При этом из этого числа 354 – тяжелобольные пациенты. К аппаратам ИВЛ подключены 88 человек.
Новые случаи коронавируса за сутки:
- Барнаул – 48,
- Рубцовск – 16,
- Бийск – 14,
- Камень-на-Оби — 7,
- Яровое – 7,
- Ребрихинский район – 6,
- Локтевский район — 5,
- Поспелихинский район — 5,
- Рубцовский район — 5,
- Тогульский район — 5,
- Бийский район — 4,
- Завьяловский район — 4,
- Алейский район — 3,
- Ельцовский район — 3,
- Зональный район — 3,
- Красногорский район — 3,
- Советский район — 3,
- Тальменский район — 3,
- Топчихинский район — 3,
- Чарышский район — 3,
- Алейск — 2,
- Заринск — 2,
- Алтайский район — 2,
- Курьинский район — 2,
- Мамонтовский район — 2,
- Павловский район — 2,
- Солонешенский район — 2,
- Целинный район — 2,
- Шелаболихинский район — 2,
- Шипуновский район — 2,
- Благовещенский район — 1,
- Немецкий национальный район — 1,
- Новичихинский район — 1,
- Солтонский район — 1.