Горняк22: На семи оживленных перекрестках Барнаула отключили светофоры • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Утром 9 февраля на семи оживленных перекрестках в Барнауле не работают светофоры. В том числе – и в центре города. К сожалению, автомобилисты не спешат пропускать пешеходов. Также образуются большие транспортные заторы.
При этом тротуары и проезжая часть после вчерашнего дождя местами сильно обледенели. В результате люди, торопясь перейти дорогу, как только образуется просвет между машинами, рискуют поскользнуться и упасть под колеса машин.
Не работают светофоры на следующих перекрестках:
- пр. Ленина — ул. Кулагина,
- пр. Красноармейский — ул. Партизанская,
- пр. Ленина — ул. Молодежная,
- ул. Власихинская — ул. Шумакова,
- ул. Малахова – ул. Эмилии Алексеевой,
- пр. Космонавтов – ул. Попова,
- пр. Ленина – ул. Чкалова.
Как пояснили в администрации Барнаула, неисправности в работе светофорных объектов были вызваны неблагоприятными погодными условиями. Аварийные бригады МУП «Барнаулгорсвет» в оперативном режиме ведут работы по устранению выявленных проблем.
Барнаул