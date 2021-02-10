Горняк22: На семи оживленных перекрестках Барнаула отключили светофоры • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Утром 9 февраля на семи оживленных перекрестках в Барнауле не работают светофоры. В том числе – и в центре города. К сожалению, автомобилисты не спешат пропускать пешеходов. Также образуются большие транспортные заторы.

При этом тротуары и проезжая часть после вчерашнего дождя местами сильно обледенели. В результате люди, торопясь перейти дорогу, как только образуется просвет между машинами, рискуют поскользнуться и упасть под колеса машин.

Не работают светофоры на следующих перекрестках:

пр. Ленина — ул. Кулагина,

пр. Красноармейский — ул. Партизанская,

пр. Ленина — ул. Молодежная,

ул. Власихинская — ул. Шумакова,

ул. Малахова – ул. Эмилии Алексеевой,

пр. Космонавтов – ул. Попова,

пр. Ленина – ул. Чкалова.

Как пояснили в администрации Барнаула, неисправности в работе светофорных объектов были вызваны неблагоприятными погодными условиями. Аварийные бригады МУП «Барнаулгорсвет» в оперативном режиме ведут работы по устранению выявленных проблем.

Барнаул

Алтайская правда