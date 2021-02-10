Горняк22: На семи оживленных перекрестках Барнаула отключили светофоры • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: На семи оживленных перекрестках Барнаула отключили светофоры

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Утром 9 февраля на семи оживленных перекрестках в Барнауле не работают светофоры. В том числе – и в центре города. К сожалению, автомобилисты не спешат пропускать пешеходов. Также образуются большие транспортные заторы.

При этом тротуары и проезжая часть после вчерашнего дождя местами сильно обледенели. В результате люди, торопясь перейти дорогу, как только образуется просвет между машинами, рискуют поскользнуться и упасть под колеса машин.

Не работают светофоры на следующих перекрестках:

  • пр. Ленина — ул. Кулагина,
  • пр. Красноармейский — ул. Партизанская,
  • пр. Ленина — ул. Молодежная,
  • ул. Власихинская — ул. Шумакова,
  • ул. Малахова – ул. Эмилии Алексеевой,
  • пр. Космонавтов – ул. Попова,
  • пр. Ленина – ул. Чкалова.

Как пояснили в администрации Барнаула, неисправности в работе светофорных объектов были вызваны неблагоприятными погодными условиями. Аварийные бригады МУП «Барнаулгорсвет» в оперативном режиме ведут работы по устранению выявленных проблем.

Барнаул 

Алтайская правда

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