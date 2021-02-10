Горняк22: После февральского дождя в Барнауле наступил «ледниковый период» • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: После февральского дождя в Барнауле наступил «ледниковый период»

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

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После дождя, прошедшего вечером 8 февраля, в Барнауле наступил «ледниковый период», а автомобилисты «празднуют» внеплановый день жестянщика.

Погодные условия вывели из строя несколько светофоров, и утром на оживленных перекрестках пешеходы не знали, как пересекать проезжую часть, пока туда не прибыли сотрудники ДПС для регуляции движения.

По данным «Яндекс. Пробки», в краевой столице – 8 баллов. Машины едут осторожно, так как дорога превратилась в стиральную доску. Пассажиры общественного транспорта, похоже, отправились в путь на коньках. Иначе неясно, почему общественный транспорт утром был полупустым.

Фото «Алтайской правды»

Барнаул 

Алтайская правда

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