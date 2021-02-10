Горняк22: Барнаульские дорожники продолжают отчищать от наледи тротуары • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Барнаульские дорожники продолжают отчищать от наледи тротуары

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В краевой столице продолжается очистка  от наледи и посыпка песком тротуаров и пешеходных дорожек. Работы ведутся во всех районах Барнаула.

Работы ведутся на тротуарах центральных проспектов, на улицах Малахова, Попова, Молодежной,  Димитрова, площади Сахарова, проезде Северный-Власихинский и не только.

Особое внимание уделяется наиболее опасным местам: подходам к переходам, остановкам общественного транспорта, лестницам. Их чистят и посыпают песком. Специалисты проводят антигололедную обработку в Нагорный парке, на набережной (лестничные марши) а также в городских скверах.

В мэрии рассказали, что 9 февраля на уборке дорог задействованы 77 единиц техники и 191 человек. Городская администрация призывает пешеходов быть осторожными при передвижении по зимним тротуарам.

Фото: Администрация Барнаула

Барнаул 

Алтайская правда

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