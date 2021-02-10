Горняк22: Власти потратят $6,7 млрд на повышение уровня жизни в России • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Власти потратят $6,7 млрд на повышение уровня жизни в России

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Российские власти могут потратить, как минимум, $6,7 млрд для решения проблемы недовольства уровнем жизни в стране в преддверии осенних выборов. Об этом пишет международное агентство новостей Reuters, ссылаясь на правительственные источники.  

Один из источников сказал, что этот пакет Владимир Путин, вероятнее всего, представит на ежегодном выступлении перед высокопоставленными политическими деятелями в ближайшие недели. Данное решение, как утверждается, станет следствием несанкционированных общенациональных протестов в прошлом месяце, ударивших по стоимости рубля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать планы по новому пакету социальных расходов. Но настоял на том, что этот шаг правительства ни в коем случае не связан с подавлением протестов.

Алтайская правда

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