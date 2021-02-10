Горняк22: Госслужащим продлят срок службы до 70 лет. Политолог объяснил причину • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Госслужащим продлят срок службы до 70 лет. Политолог объяснил причину

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В России хотят увеличить госслужащим срок службы до 70 лет. Политолог Артур Аваков рассказал, зачем профильный комитет Госдумы поддержал принятие закона, который снимает возрастные ограничения.

— Прежде всего, это связано с кадровым голодом. Например, режиму, судя по всему, некем заменить главу МИД России Сергея Лаврова, которому уже 70 лет. Кроме того, ранее по той же причине разрешили остаться в должности главе Эрмитажа.

Естественно чиновники смотрят на деятелей культуры и задаются вопросом: «Чем мы хуже?». Не говоря уже о том, что президент РФ Владимир Путин скоро перешагнет за 70 лет, и тут по рядам бюрократов тем более пойдет ропот.

Режим стареет, а его руководители пытаются отсрочить «смерть» путем волюнтаристских решений. Они бы, наверно, с радостью пошли по пути омоложения кадрового состава, но для этого нужно самим пойти на пенсию. Взвесив все за и против, было решено отменить старение законом. До этого, кстати, предусмотрительно подняли возраст молодости до 35 лет.

Алтайская правда

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