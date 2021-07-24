Горняк22: Коллекторам хотят разрешить взыскивать с россиян долги по ЖКУ

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства задумались дать коллекторским службам полномочия по взысканию долгов по коммунальным платежам.

Минстрой России подготовил и направил в федеральные органы поправки, где предлагает рассмотреть привлечение коллекторов по взысканию долгов по ЖКУ с россиян. Конечно, при том, что коллекторские службы будут внесены в государственный реестр юридических лиц. Об этом говорится в сообщении Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), получившей ответ от Минстроя по этому вопросу.

В мае 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает установить для управляющих компаний, ТСЖ, жилищных кооперативов, ресурсоснабжающих организаций, региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами запрет на заключение с коллекторами договоров комиссии, агентских договоров или договоров поручения.

В то же время Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения совместно с крупнейшими частными операторами "Российские коммунальные системы" и Росводоканал направили письмо в адрес вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, где предложили не запрещать заключение таких договоров с коллекторами для взыскания долгов за «коммуналку».

РИА Недвижимость приводит сведения, которые проговариваются в этом письме:

"Жесткое ограничение на использование коллекторов приведет к дальнейшему росту дебиторской задолженности организаций водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), сделает невозможным реализацию их производственных и инвестиционных программ, и, как следствие, вызовет ухудшение качества питьевой воды, увеличение аварийности, нарушение процесса очистки сточных вод».

В документе отмечают, что если создать дополнительные штатные единицы для возврата задолженности является более затратным, чем привлечение коллекторов. А это может сказаться на тарифах ЖКУ.

Кроме того, в письме отметили, ссылаясь на данные Росстата, что просроченная задолженность граждан на конец 2020 года за жилищно-коммунальные услуги достигла критических значений в 625 миллиардов рублей и продолжает расти.

Ситуацию осложняет требование о предоставлении идентификаторов граждан–должников при обращении в суд. К числу таких идентификаторов относятся: ИНН, СНИЛС, паспортные данные и другие сведения, которыми ресурсоснабжающие компании не обладают, а механизм получения такой информации на данный момент отсутствует.

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Алтайская правда