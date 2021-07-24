Горняк22: Памятник Ленину в Алтайском крае отремонтируют

Памятник Ленину в Благовещенке решено отремонтировать.

Памятник Ленину был возведен в 1963 году. Тогда размеры постамента были куда больше, участок занимал площадь более чем в 15 кв. метров. Последний раз памятник Ленину ремонтировали 10 лет назад.

По инициативе главы района Андрея Гинца в этом году монумент вновь капитально ремонтируют. Строители уже заменили фундамент, укрепили несущую конструкцию. Основу памятника облагородят гранитными плитами, отреставрируют цокольную часть. Преобразится и сама статуя, которую также обновят современным покрытием. Из районного бюджета на ремонт выделено порядка полутора миллионов рублей. Газета «Родная сторона» публикует мнения жителей райцентра, многие благодарят. Например, Лидия Головина: «Узнав о реконструкции памятника Ленину, обрадовалась. Для нас этот памятник очень дорог, это наша история».

Благовещенский район

Алтайская правда