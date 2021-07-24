Горняк22: 260 образовательных учреждений Барнаула готово к отопительному сезону

В Барнауле 260 образовательных организаций получили акты технической готовности к новому отопительному сезону. Такую цифру на момент 21 июля, сообщает администрация Барнаула. Всего готовность к отопительному сезону планируется проверить в 318 учреждениях образования.

Первая приемка стартовала 14 мая в МБДОУ «Детский сад №92», а последняя пройдет 25 августа в МБДОУ «Детский сад №50. Всего будет проверено 95 школ, 188 детских садов, 36 учреждений дополнительного образования.

До начала отопительного периода в МБДОУ «Детский сад №11» разработают проект строительства автоматизированного индивидуального теплового пункта для подключения к центральному теплоснабжению и горячему водоснабжению.

В рамках подготовки к зиме 2021/22 годов проведены профилактические и ремонтные работы. В 33 учреждениях образования провели герметизацию ввода тепловых сетей. В 4 организациях образования восстановили изоляцию трубопроводов. В 9 учреждениях из 12 выполнили ремонт системы отопления. В 10 из 17 – заменили приборы учета.

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Барнаул

Алтайская правда