Горняк22: Как ходить в гололед по улицам и остаться в живых • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

После вчерашнего дождя и пришедших морозов многие улицы и тротуары превратились в бугристый каток. Хорошо если песочек посыпали. А иной раз приходится показывать чудеса изворотливости и ловкости, чтобы не упасть.

Предлагаем нашим читателям шесть действенных советов, которые уберечься от травм во время гололеда. Эти рекомендации подготовлены специалистами МЧС. Они рекомендуют выполнять следующие правила.

1. Обрати внимание на свою обувь:

Подбери нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе.

Прикрепи на каблуки металлические набойки, натри наждачной бумагой подошву.

Наклей на подошву изоляционную ленту (лейкопластырь). Наклейку сделай крест-накрест или лесенкой.

2. Смотри себе под ноги, старайся обходить опасные места, но не по проезжей части. А если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайся по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.

3. Рассчитай время движения, выйди заранее, чтобы не торопиться. Ты должен смотреть не только под ноги, но и вверх, так как падающие с карнизов домов и водосточных труб огромные сосульки и куски льда каждую зиму уносят несколько человеческих жизней.

4. Будь предельно внимательным на проезжей части дороге:

Не торопись, и тем более не беги.

Старайся обходить все места с наклонной поверхностью.

В такие дни старайся не носить тяжелые сумки, ведь под их тяжестью можно упасть и получить травму.

5. Передвигайся осторожно, ступая на всю подошву. При ходьбе ноги должны быть слегка расслаблены в коленях, руки свободны.

6. Научись падать! Если ты поскользнулся, сразу присядь, чтобы снизить высоту падения. Не пытайся спасти вещи, которые несешь в руках. В момент падения надо сжаться (напрячь мускулы, а, коснувшись земли, перекатиться, чтобы смягчить силу удара). Не торопись подняться, осмотри себя, нет ли травм, попроси прохожих людей помочь тебе. Помни: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга.

Но если все-таки упали и чувствуете, что без травмы не обошлось, сразу же обратитесь к врачу.

Алтайская правда