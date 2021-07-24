Горняк22: Две плотины реконструировано в Алтайском крае

В Кочках Родинского района Алтайского края по инициативе местных жителей и базового сельхозпредприятия реконструировали две плотины.

Как рассказала журналистам газеты «Дело Октября» глава администрации Кочкинского сельсовета Ольга Сидельникова, в июне подняли и укрепили плотину на пруду Категория. Всю работу выполнила бригада ООО «Кочки». Плотину восстановили еще в прошлом году, после того как ее прорвало. Но с учетом ошибок нынче решили иначе уложить трубы и поднять тело плотины, потому что бобры нанесли значительный вред. Сейчас она выглядит как новая. Руководство сельхозпредприятия взяло шефство над плотиной, так как теперь это их детище.

По инициативе жителя села Василия Баскакова кочкинцы восстановили еще один пруд, возле МТС. В субботниках участвовали жители села, имеющие технику: завозили и разравнивали грунт. Администрация ООО «Кочки» выделила два трактора, СПК «Маяк» – автомобиль ЗИЛ. Весной за счет паводковых вод пруд наполнится – и можно будет использовать его для водопоя скота.

Родинский район

Алтайская правда