Горняк22: Глава алтайской Госинспекции рассказал о системе ГИС ЖКХ

Что такое ГИС ЖКХ и какую пользу она приносит потребителям коммунальных услуг рассказал на официальном сайте региона руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко.

Зачем система

Еще в 2011 году президент РФ Дмитрий Медведев поручил обеспечить создание единого информационного ресурса, на котором бы достоверно и оперативно сообщалось о деятельности организаций коммунального комплекса. Этот документ и стал основой для формирования Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время ГИС ЖКХ определена как единый федеральный централизованный ресурс, обеспечивающий сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном фонде.

Олег Веремеинко уточняет, что ГИС ЖКХ обязательна только для лиц, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами, а также для исполнителей коммунальных услуг. Для граждан использование системы является добровольным. Но это дополнительный инструмент для тех, кто хочет пользоваться современными технологиями и эффективнее отстаивать свои права. Поскольку система создавалась, чтобы сделать сферу ЖКХ открытой и прозрачной, чтобы все видели, что в ней происходит.

Её возможности

Сейчас на сайте ГИС ЖКХ граждане могут узнать о сроках проведения капитального ремонта в своем доме, внести показания счетчиков, оплатить коммунальные услуги, принять участие в электронных голосованиях собственников жилья и ознакомиться с протоколом общего собрания, узнать об организациях, осуществляющих управление домом, о поставщиках коммунальных услуг, написать обращение или жалобу. Кстати, из обращений, поступивших в Госинспекцию Алтайского края, более 30% поступили через портал ГИС ЖКХ.

Кроме удобства для собственников и управляющих компаний в системе заложен огромный потенциал для аналитической работы органов власти, заинтересованных ведомств, в том числе надзорных. Например, они могут проконтролировать финансовую дисциплину управляющих компаний. Статистика проверок также выкладывается на этом ресурсе.

Руководитель инспекции говорит, что основанием для проведения проверки является письменное обращение гражданина с личной подписью, содержащее наименование органа власти или должностного лица, а также полные и достоверные сведения о заявителе, точный адрес для направления ответа; обращение, пересланное с использованием информационных технологий, обеспечивающих обязательную идентификацию и авторизацию заявителя.

Олег Веремеинко признает, что в системе еще есть недоработки, однако в течение этого года произошло очень много изменений, по поручению президента России Владимира Путина функционал ГИС значительно расширен и упрощен для пользования.

12 июля 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по модернизации ГИС ЖКХ. Для этого привлекаются не только специалисты в области IT-технологий, но и органы и ведомства федерального и краевого уровней.

Конкретные рекомендации

Руководитель инспекции ответил на конкретные вопросы граждан, в частности рассказал, как передать через ГИС ЖКХ показания счетчика. Для этого поставщик фресурса обязан разместить в системе информацию о приборе учета. В случае возникновения трудностей при передаче показаний приборов учета можно обращаться непосредственно в инспекцию с указанием адреса своего дома.

Гражданин может оплатить услуги ЖКХ в личном кабинете ГИС ЖКХ, если там есть начисления за жилое помещение и коммунальные услуги (платежные документы). Оплата производится с использованием данных банковской карты или через функционал онлайн-банка. Для получения доступа в ГИС ЖКХ необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и оттуда перейти к ГИС ЖКХ либо зайти в ГИС ЖКХ с паролем и логином госуслуг.

Желающие могут найти информацию о региональном операторе по обращению с ТКО в ГИС ЖКХ. Для этого можно воспользоваться данными, размещенными в открытой части портала ГИС ЖКХ. Если известны реквизиты организации, то найти подробную информацию возможно в реестре поставщиков информации, выбрав необходимый субъект и указав реквизиты юридического лица, либо по адресу дома в разделе «Реестр поставщиков информации», подраздел «Организации, осуществляющие управление домами», вкладка «Поиск организации по адресам обслуживаемых домов».

Для просмотра информации о начислениях платы по обращению с ТКО в ГИС ЖКХ необходимо войти в личный кабинет.

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Алтайская правда