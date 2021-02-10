Горняк22: В зоопарке Барнаула скоро появится зебра • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В апреле в Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» должны привезти зебру. Об этом сообщил его директор Сергей Писарев на видео, опубликованном в социальной сети.

Полосатый новичок будет доставлен из зоопарка «Роев ручей» города Красноярска. Там эти животные размножается, что, по словам Сергея Писарева, встречается нечасто среди подобных учреждений.

А летом, 13 июня, в барнаульской «Лесной сказке» пройдет праздник зебры. И будет проведена выставка, посвященная этим копытным.

«Посмотрите, какие оригинальные экспонаты нам принесли на эту выставку: и открытки, и значки, и фарфоровые игрушки, и открытки. Приносите, мы будем очень рады. Те, кто принесет нам экспонат для выставки, получат приглашение на бесплатное посещение зоопарка», – сказал директор.

Барнаул

Алтайская правда