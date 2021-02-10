Горняк22: Старинный способ, который делает волосы блестящими и здоровыми • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Об этом способе, который делает волосы блестящими и здоровыми, знали женщины издавна. Берём кусок черствого черного хлеба. Заливаем кипятком. Когда хлеб размокнет и остынет, разомнём его в кашицу и оставим в теплом месте для брожения. Когда появятся первые пузырьки углекислого газа, добавить немного молочной сыворотки и нанести на волосы. Смыть теплой водой без шампуня.

Также мыли волосы сывороткой, кислым молоком или куриным желтком. Вот самый простой способ. Взбалтываем вилкой желтки и наносим на волосы.

Или можно смешать желток куриного яйца, добавить по столовой ложке лимонного сока, растительного масла и полстакана теплой воды. Такой самодельный шампунь подойдет для любых волос.

Горькая маска отлично отмывает волосы. Вначале смачиваем волосы кефиром, помассируем, обернём полиэтиленовой косынкой и оставим на полчаса. В это время готовим горчичную приправку: две столовые ложки горчицы разведём в полулитровой банке водой и этим составом помоем волосы. А ополоснуть волосы надо чуть подкисленной водой.

Кстати, ничего плохого эти заменители современных моющих средств вам не принесут.

Алтайская правда