Горняк22: Народные способы очистить нагар от сковороды или кастрюли • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Очистить сковороду, кастрюлю и любую другую посуду от толстого слоя нагара и жира безопасно и просто можно с помощью народных средств и способов. Например, раньше в деревнях чистили их песком. Этот способ не потерял актуальности и сейчас.

Небольшие загрязнения хорошо очищаются обычной солью. Ее нужно нанести на губку или на тряпочку и протереть. Потом все промыть.

Молоко или каша пригорели? Налейте немного уксуса на дно кастрюли, пусть стоит несколько часов. Потом смоете без следа.

Уксус добавляем в прохладную воду и даем постоять в сковороде. Затем моем горячей водой.

Алтайская правда