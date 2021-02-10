Горняк22: Народные способы очистить нагар от сковороды или кастрюли • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Народные способы очистить нагар от сковороды или кастрюли

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Очистить сковороду, кастрюлю и любую другую посуду от толстого слоя нагара и жира безопасно и просто можно с помощью народных средств и способов. Например, раньше в деревнях чистили их песком. Этот способ не потерял актуальности и сейчас.

Небольшие загрязнения хорошо очищаются обычной солью. Ее нужно нанести на губку или на тряпочку и протереть. Потом все промыть.

Молоко или каша пригорели? Налейте немного уксуса на дно кастрюли, пусть стоит несколько часов. Потом смоете без следа.

Уксус добавляем в прохладную воду и даем постоять в сковороде. Затем моем горячей водой.

Алтайская правда

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