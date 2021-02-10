Горняк22: 10 февраля - День домового по народному календарю. Что надо делать • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: 10 февраля — День домового по народному календарю. Что надо делать

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В народном календаре славян 10 февраля — Ефрем Ветреник (в честь преподобного Ефрема Сирина). Славяне верили, что ветер на Ефрема не к добру. Также отмечали именины домового.

Кстати, именно этот день считался именинами домового. Поэтому ему уделяли особо внимание. Готовили угощенье. На ночь на кухне оставляли кашу. Хорошим знаком считалось положить под печку немного сладостей для него. А в некоторых домах во время ужина накладывали еду и для «хозяина».

 Затем хозяйка дома ласково приглашала домового за стол ко всей семье. Считалось, если этого не сделать, в доме будут пропадать вещи.

Также нельзя в этот день ссориться, наоборот нужно показать домовому, что он живет в хорошей семье. Ведь домовой не любит ссор, сварливых людей и плохих хозяев. На его помощь могут рассчитывать лишь добрые и старательные люди.

 Девушки и женщины старались особенно тщательно вести хозяйство. Во многих областях к этому дню обязательно проводили тщательную уборку дома.

Помогала наладить отношения с домовым кошка. Считалась, что она хозяйка дома и общается с домовым. Поэтому в каждой крестьянской семье обязательно держали пушистого питомца.

Кроме того, на Ефрема нельзя было убивать насекомых, живших в избе. Иначе домовой обидится и может отомстить.

Чтобы защититься от нечистой силы, в этот день надо было подмести пол в доме веником из полыни. Кстати, это также помогало уберечь дом от злых людей и сглаза.

Алтайская правда

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