Горняк22: Алтайский филиал РАНХиГС отметил 20-летие • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Барнауле прошло торжественное мероприятие, посвященное 20-летию со дня образования Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Студентов и преподавателей с юбилеем поздравили губернатор края Виктор Томенко, председатель краевого Законодательного Собрания Александр Романенко и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Ставка – на развитие

Сегодня Алтайский филиал РАНХиГС является одним из ведущих вузов края. И трудно поверить, что на первый набор в академию двадцать лет назад пришлось всего 288 человек. В штате работало около 40 преподавателей и сотрудников. Вуз занимал 450 квадратных метров пятого этажа офисного здания на проспекте Социалистическом. За академией числилось всего 16 компьютеров и… маленькая библиотека.

За двадцать лет ситуация кардинально изменилась. Набор 2020 года уже 1190 человек. Всего в филиале обучается почти четыре тысячи студентов и работает более 200 преподавателей и сотрудников. Академия предлагает четыре направления бакалаврской подготовки, специалитет, десять магистерских программ, а также более пятисот программ дополнительного профессионального образования. Кроме очного и заочного обучения активно развивается очно-заочная форма подготовки.

Алтайский филиал поменял локацию и сегодня располагается в кампусе общей площадью более семи тысяч квадратных метров с собственной спортивной площадкой и прилегающей территорией. Количество компьютеров в академии выросло до пятисот единиц.

А библиотека способна предложить студентам доступ к библиотечным базам общим объемом более полутора миллионов изданий. Это не только русскоязычные, но и англоязычные ресурсы.

Кадровый потенциал

Губернатор Виктор Томенко отметил, что Алтайский филиал РАНХиГС вносит большой вклад в формирование кадрового потенциала в регионе. Создание резерва управленческих кадров – основное направление деятельности академии.

– Между правительством края и академией, ее Алтайским филиалом существуют долгие тесные отношения, – сказал глава региона. – Мы оформили их соглашением и записали обязательства сторон, основные направления сотрудничества. Главное, что сегодня и государственные гражданские служащие края, и муниципальные служащие проходят дополнительную подготовку, переподготовку, повышают квалификацию в самых разных сферах своей деятельности. Жизнь стремительно движется вперед – осваиваются новые технологии, ставятся новые вопросы, появляются новые проблемы, которые требуют квалифицированного подхода.

Губернатор напомнил, что сотрудники органов власти принимают активное участие в жизни академии: преподают, работают в составе аттестационных и

экспертных комиссий. Специалисты филиала в свою очередь входят в различные общественные объединения, советы, экспертизы, принимают участие в подготовке важных управленческих решений в жизни края.

От имени депутатов краевого парламента преподавателей и студентов поздравил председатель АКЗС Александр Романенко. «Двадцать лет – небольшой срок, –

сказал он. – Но за это время региональный филиал академии занял достойное место в системе высшего образования Алтайского края. Ежегодно ваши выпускники приходят и в экономику, и в бизнес, и в культуру, и в образование, и в государственную гражданскую службу для того, чтобы решать важные задачи, которые стоят перед регионом и страной».

За новым статусом

В торжественной обстановке преподаватели и сотрудники академии получили награды правительства региона и Алтайского краевого Законодательного Собрания. В ответном слове ректор РАНХиГС Владимир Мау признался, что в Алтайском крае бывает чаще, чем в других регионах: «Мне кажется, здесь удивительная атмосфера доверия. Я, конечно, понимаю, что с гостем всегда лучше обращаются, но все равно этого нельзя сымитировать…»

Напомним, ранее состоялась рабочая встреча Виктора Томенко и Владимира Мау, на которой они обсудили дальнейшее сотрудничество столичного вуза и региона. Ректор академии отметил, что в перспективе Алтайский филиал может и должен стать опорным сибирским вузом. Он также вручил главе региона благодарность за всестороннюю поддержку и большой личный вклад в развитие учебного заведения.

Барнаул

Алтайская правда