Горняк22: Три маршрута от Новоалтайска до Барнаула временно изменят схему движения

Автобус Фото: Анна Меньшикова

Из-за ремонтных работ в Новоалтайске, которые предусматривают реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, автобусы сменят маршруты

Ремонтные работы ведутся на коммунальных объектах Новоалтайска по федеральному проекту «60+», сообщает Минтранс Алтайского края.

В связи с этим схему движения поменяют три автобусных маршрута, курсирующие между Барнаулом и Новоалтайском.

№134: на участке от улицы Космонавтов до Северного проезда (поворот направо на участок улицы Анатолия) и далее по маршруту;

№125 и №205: на участке от улицы Космонавтов (поворот налево по улице Прудская до улицы Анатолия) и далее по маршруту.

Кроме того, введут ограничения движения транспорта на следующих участках автомобильных дорог:

24 июля в период с 8.00 до 24.00 25 июля по улице Деповская (на участке от улицы Прудская до улицы Хлебозаводская);

31 июля в период с 8.00 до 24.00 1 августа 2021 по улице Анатолия (на участке от улицы Прудская до Северного проезда).

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