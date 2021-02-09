Горняк22: Как до пандемии. Барнаульские автобусы утром 8 февраля оказались переполнены • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Как до пандемии. Барнаульские автобусы утром 8 февраля оказались переполнены

Фев 9, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

То ли в это утро понедельника всем вдруг срочно надо было ехать по делам в центр города, то ли сказалось то, что студентам разрешили вернуться к очной форме обучения, но в барнаульских автобусах пассажиров на квадратный сантиметр было заметно больше. Во всяком случае, 57-ой, отправившийся в путь около семи часов утра, показывал чудеса превращения железа в резину.

Людской поток затекал в салон на каждой остановке, заставляя ехавших чуть ли не жалеть о съеденном завтраке. Но в тесноте да не в обиде. Уехать надо всем, только вот попасть в заветный автобус удавалось немногим.

При этом в ту же минувшую пятницу в автобусе этого маршрута было полупусто. А сейчас, казалось, вернулись доковидные времена.

— Всегда так раньше ездили, — отвечала на возмущения пассажиров кондуктор. И ловко расталкивала всех руками, лавируя из одного края автобуса в другой. Безбилетникам даже в этой толчее от ее внимательного взгляда не укрыться.

А одна из пассажирок рассказала, что ей полчаса пришлось ждать автобуса на остановке. Почему? Разводит руками. Быть может, сломался предыдущий, который должен был выйти на линию.

Кто относился к ситуации, в общем-то всегда характерной для общественного транспорта в час пик, с юмором, а кто и с агрессией. И по отношению к другим пассажирам, и к кондуктору. И все же теплая погода, пришедшая в Барнаул, дарила хорошее настроение.

— Эх, застряла. Чуток выдохните, я пролезу. Дышать легче будет, — говорила с улыбкой женщина в возрасте, пытаясь пройти к выходу. Пассажиры дружно выдыхали, пропуская жизнерадостную пассажирку.

И почему-то с тихой грустью и ностальгией вспоминаются доковидные времена, когда в 57-м довольно часто приходилось держаться за воздух. Но пришел коронавирус, и вместе с ним ограничения, маски, социальное дистанцирование, перевод на дистант… И часто полупустые автобусы.

И вот сегодня опять я в доковидном автобусе. И в нем люди близки друг к другу, как члены одной большой семьи, вдруг решившие с бабушкой, дедушкой и тремя детьми совершить выезд на природу в старенькой «Ладе».

Конечно, маски на большинстве пассажиров были. Но часто не закрывали нос либо гордо украшали подбородок. Как атрибут коронавирусной эпохи.

Использовано иллюстративное фото

Барнаул 

Алтайская правда

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