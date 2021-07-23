Горняк22: 271 случай ковида выявили в Алтайском крае за сутки, умерли 20 человек
Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com
Ковидные госпитали региона продолжают заполняться больными – сейчас в них находятся 3 028 инфицированных с подтвержденным коронавирусом
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 271 случай заражения коронавирусом. Всего на 22 июля в регионе уже 59 635 случаев инфицирования, в том числе заболели 4 034 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
20 человек с коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, все – от инфекции. Общее число летальных исходов в регионе с начала пандемии – 3 769 (все взрослые).
- 712 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 210 из их числа подключены к аппаратам ИВЛ.
- 98 жителей Алтайского края выздоровели за сутки. Всего переболели с начала пандемии 48 232 человека.
- 4 670 коек для ковидных больных подготовлены в крае. Свободными на сегодняшний день остаются 873 места.
- Прививаются в крае сейчас 445,7 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 100,
Бийск и Рубцовск – по 22,
Алейск – 15,
Камень-на-Оби и Новоалтайск – по 11,
Бийский район – 7,
Ельцовский, Каменский, Косихинский, Топчихинский и Шипуновский районы – по 6,
Калманский, Табунский и Целинный районы – по 5,
Красногорский, Крутихинский, Локтевский и Тальменский районы – по 4,
Благовещенский, Зональный, Кулундинский, Первомайский и Троицкий районы – по 3,
ЗАТО Сибирский, Поспелихинский и Тюменцевский районы – по 2,
Солтонский район – 1.