Горняк22: Цены на топливо в Алтайском крае назвали одними из низких в России • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Составлен рейтинг субъектов России по динамике цен за бензин. Алтайский край отметился как регион с одними из самых невысоких цен на топливо, которые даже снизились в 2020 году.

По официальным данным, в 2020 году бензин в России подорожал. Так, цена АИ-92 выросла на 2,9%, что ниже уровня инфляции.

Эксперты РИА Новости рассчитали количества бензина, который могут приобрести на свои зарплаты жители разных регионов России. В соответствии с выявленными данными был составлен рейтинг по доступности топлива для населения. За основу взяли бензин марки АИ-92. Доступный объем топлива определялся путем деления зарплаты в субъекте на региональную цену бензина.

Согласно исследованиям, в числе лидеров оказались территории Крайнего Севера и обе столицы. Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ, здесь на среднюю зарплату можно было приобрести 2155 литров в месяц. Второй стала Москва с 1944 литрами, на третьем месте Чукотский автономный округ — 1707. Также еще в тринадцати регионах население может приобрести в месяц более тысячи литров бензина АИ-92. В среднем по России жителям доступно в месяц 1002 литра. Меньше всего могут приобрести топливо в Ивановской области и Дагестане.

Также исследования показали, что разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах большой. От 40,04 рубля за литр в Челябинской области до 60 рублей на Чукотке.

Еще в шести регионах стоимость этой марки была ниже 42 рублей за литр. В их числе и Алтайский край. Также наш регион отметили в исследовании, как субъект, где цены на бензин ни только не выросли за год, но и снизились на 0,27%. А вот в других регионах средние цены на бензин подскочили, кроме Республики Алтай и Челябинской области, где они практически не изменились.

Алтайская правда