Горняк22: Когда День офицера в 2021 году и как его отмечают в России

Армия. Военнослужащие Фото: pixabay.com

День офицера России – единственный праздник, который объединяет командный состав всех родов войск. Правда, пока это неформальное событие

В 2021 году День офицера – 21 августа.

Это канун празднования Дня государственного флага Российской Федерации, рассказывает Академия ГПС МЧС России. Дата выбрана не случайно. Флаг России «подчеркивает направленность служения офицеров во благо государства». Кроме того, офицеров объединяет кодекс чести. Он нигде не прописан, но неукоснительно соблюдается командным составом, пишет «Парламентская газета».

День офицера – молодой и пока неофициальный праздник. Однако инициативные группы хотят подать прошение в правительство, чтобы внести дату в календарь праздников.

21 августа с поздравлениями ежегодно выступает председатель президиума организации «Офицеры России».

Свой профессиональный праздник офицеры, как правило, отмечают в кругу семьи или товарищей по службе. Именно семья является надежным тылом офицера, обеспечивающим его психологическую устойчивость.

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