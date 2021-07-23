Горняк22: Россиянам могут начать платить при переезде в другой регион

Деньги. Рубли Фото: pexels.com

В министерстве предположили, что инициатива расширит круг соискателей вакансий, которых поддержит государство при трудоустройстве в другой местности

Минтруд России предложил выплачивать пособия гражданам, которые переезжают в другой регион для трудоустройства. Законопроект опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

«Теперь эту услугу могут получить не только безработные граждане, которые зарегистрированы в центрах занятости, но и те, кто ищет работу и готов переехать для временного трудоустройства или на постоянное место жительства», – объяснили в минтруде.

На данный момент государство оказывает финансовую поддержку безработным россиянам при переезде в другую местность. Им оплачивают стоимость проезда, суточные расходы, а также аренду жилья и провоз имущества. Кроме того, безработный получает региональное единовременное пособие при переселении.

При принятии закона российские субъекты выделят дополнительные средства на оплату суточных и единовременного пособия гражданам, которые не смогли устроиться на работу в своем регионе.

Ранее «Толк» сообщал, что в России предложили платить пенсионерам по 10 тысяч рублей за вакцинацию. По мнению депутата Власова, такое пособие может стать значительным стимулом прививаться.

ТОЛК