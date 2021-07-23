Горняк22: Разборы завалов на сгоревшем «Алтайском бройлере» завершат в начале августа

Разборы сгоревший помещений "Алтайского бройлера" Фото: Евгений Плахотин, Бийское телевидение

Сейчас на месте пожарища сгоревшие помещения полностью демонтированы на 70-80%. Масштабный пожар на «Бройлере» случился 3 июля

Работы по демонтажу бывших помещений и складов «Алтайского бройлера» завершат в начале августа, сообщили в ГК «Черкизово». Все пострадавшие от пожара помещения (склад готовой продукции, тары, отделение по приемке птицы) сейчас разобраны на 70-80%.

Также активно ведется утилизация продукции, которая в момент пожара хранилась на складе и в холодильниках. Ее утилизируют на специальном полигоне – большая часть уже вывезена. Полностью работы по утилизации испорченного мяса завершат к 25 июля.

Также в ГК «Черкизово» рассказали, что намерены приступить к скорейшему восстановлению предприятия, делается все, чтобы возобновить производство. Компания взаимодействует с местными и городскими властями, а также Россельхознадзором и Роспотребнадзором.

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