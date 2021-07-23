Горняк22: 271 случай ковида выявили в Алтайском крае за сутки, умерли 20 человек

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

Ковидные госпитали региона продолжают заполняться больными – сейчас в них находятся 3 028 инфицированных с подтвержденным коронавирусом

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 271 случай заражения коронавирусом. Всего на 22 июля в регионе уже 59 635 случаев инфицирования, в том числе заболели 4 034 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

20 человек с коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, все – от инфекции. Общее число летальных исходов в регионе с начала пандемии – 3 769 (все взрослые).

712 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 210 из их числа подключены к аппаратам ИВЛ.

98 жителей Алтайского края выздоровели за сутки. Всего переболели с начала пандемии 48 232 человека.

4 670 коек для ковидных больных подготовлены в крае. Свободными на сегодняшний день остаются 873 места.

Прививаются в крае сейчас 445,7 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 100,

Бийск и Рубцовск – по 22,

Алейск – 15,

Камень-на-Оби и Новоалтайск – по 11,

Бийский район – 7,

Ельцовский, Каменский, Косихинский, Топчихинский и Шипуновский районы – по 6,

Калманский, Табунский и Целинный районы – по 5,

Красногорский, Крутихинский, Локтевский и Тальменский районы – по 4,

Благовещенский, Зональный, Кулундинский, Первомайский и Троицкий районы – по 3,

ЗАТО Сибирский, Поспелихинский и Тюменцевский районы – по 2,

Солтонский район – 1.

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