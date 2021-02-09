Горняк22: Дорожники Северо-Восточного ДСУ за день расчищают около 500 километров дорог • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Андрей КАСПРИШИН

За текущую зиму в Алтайском крае выпало намного меньше осадков, чем год назад. Тогда из-за метелей приходилось перекрывать трассы, а некоторые населенные пункты оставались отрезанными от цивилизации. Но и в пургу, и в спокойную погоду нынешнего года дорожники выходят на службу, чтобы сделать проезд по трассам региона безопасным и комфортным.

Час икс

– За день расчищаем около 500 километров дорог, – рассказывает водитель Северо-Восточного ДСУ Павел Рязанов. – Когда обстановка накаляется, работы становится гораздо больше – можем и 700, и 800 километров пройти за сутки. Сейчас, к счастью, трудимся в плановом режиме.

Морозы, которые ударили по региону в середине января, в конце прошлой недели ненадолго отступили. Для дорожных служб это был час икс, когда нужно мобилизовать весь личный состав и по максимуму расчистить проезжую часть.

– На протяжении нескольких недель снегопад сменялся заморозками, поэтому эффективно убрать снежные отложения не получалось. Сделать это можно только при близких к нулю температурах, – объясняет Александр Худышкин, заместитель начальника по ремонту и содержанию дорог Северо-Восточного ДСУ. – Погода баловала нас лишь несколько дней, но задействовать снегоуборочную технику всё равно приходилось по максимуму. Расчищали, вывозили, соскабливали, часто приходилось работать вручную.

Готовы ко всему

На участках, где дорога проходит через степи и поля, даже при небольшом ветре начинается сильный буран. Особенно это характерно для Змеиногорского, Локтевского и Третьяковского районов, им дорожники уделяют особое внимание.

– В этом году несколько раз приходилось ограничивать движение в южных районах. Радует, что таких случаев гораздо меньше, чем было в прошлом году, – сообщил начальник отдела технического надзора по ремонту и содержанию дорог «Алтайавтодора» Николай Александров. – В основном перекрытие трасс связано с плохой видимостью, оно проходит поэтапно и, как правило, ночью. В первую очередь проезд ограничивается для автобусов, если ситуация ухудшается, запрет распространяется на грузовые, а впоследствии и легковые автомобили.

Как отметил Александров, при перекрытии движения главное – чтобы на проблемных участках не осталось транспортных средств. В противном случае необходимо принимать меры по эвакуации.

– Были случаи, когда требовалось срочно спасать людей. Некоторые нуждались в медицинской помощи, иногда даже роды начинались на закрытой трассе, – вспоминает представитель ведомства. – Такие ситуации возникают каждую зиму, мы к ним готовы. Водители тяжелых тракторов, невзирая на погоду, поднимают отвалы и спешат на помощь людям.

Под контролем

За последние дни погода в крае заметно ухудшилась: выпал снег, повысилась температура воздуха, усилился ветер. К такому вызову дорожные службы успели подготовиться.

– Во время снегопадов и метелей мы каждый день выполняем патрульную очистку дорог. Обстановка постоянно мониторится, на трассах регио-

на размещено 36 метеопостов. Сегодня на краевой сети работает около 500 единиц техники, при пиковой нагрузке ее количество может превышать 750 штук. Этого достаточно, чтобы обеспечивать проезд и сохранять контроль над ситуацией, – заверил Николай Александров.

Cправка

В 2020 году на покупку новой техники регион потратил почти миллиард рублей. Это позволило приобрести 120 снегоуборочных машин, половина из которых сейчас задействована в районах.

Номера телефонов дежурных служб на случай возникновения нештатной ситуации:

«Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, (3852) 50-75-12, 8-800-222-3169;

Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 20-26-21;

ГИБДД: (3852) 39-35-86.

Алтайская правда