ГОРНЯК22 24.07.2021
Общество

Горняк22: TikTok сделал популярной пару из глубинки в Алтайском крае

Горняк22
16 часов Ago

Социальные сети. Смартфон Фото: pixabay.com

Более 138 тыс. подписчиков набрали супруги из сельской глубинки Алтайского края – восхищение вызывают ролики, в которых глава семьи показывает, что и как сделал своими руками на участке

Супруги Андрей и Людмила Луневы завели аккаунт в популярный соцсети TikTok осенью 2020 года. С этого времени они за свои видео получили более 2 млн лайков и на них подписалось более 138 тысяч пользователей.

Супруги живут в селе Макарьевка Топчихинского района и в коротких видео рассказывают о сельском быте, о том, как ведут домашнее хозяйство, выращивают птицу и нянчатся с внуками.

@andreilunev72

##сельскийжитель ##андрейлунёв

♬ Хару мамбуру – Ногу Свело!

Популярность набирают ролики, как сделать своими руками коптильню для мяса, как выложить тротуарную плитку и сделать печь-мангал. Глава семьи говорит, что всему научился самостоятельно – через Интернет, а много и сам придумал или доработал.

ТОЛК

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