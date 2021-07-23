ГОРНЯК22 24.07.2021
Общество

Горняк22: В Бийске 19 кошек самостоятельно живут в квартире умерших хозяев

Горняк22
16 часов Ago

В бийской квартире кошки живут без хозяев Фото: @priuti_bsk

Умершие хозяйки квартиры превратили ее в стихийный приют для кошек – после их смерти приют остался, но временно, сейчас бездомных пристраивают в добрые руки

Мать и дочь долгое время подбирали с улиц и содержали бездомных кошек. Средств им хватало только на корм животным, на стерилизацию и прививки денег им не хватало. Какое-то время назад скоропостижно умерла сначала мать, а затем и дочь.

Кошки остались в квартире совершенно одни, рассказали изданию «Бийский рабочий» в ОЗЖ «Преданность».

Сейчас за кошками следят волонтеры, они занимаются их кормлением, стерилизацией и прививками. После всех процедур котов будут пристраивать в дома бийчан. Однако квартира пока временно превратилась в кошачий приют – кошки там самостоятельно проводят время «без человека, без любви и ласки», рассказали в общественной организации. Всего в квартире сейчас проживают 19 кошек.

В личной беседе с «БР» волонтеры признались, что в Бийске это не единственная квартира, в которой проживает столько кошек. Чаще всего, по мнению волонтеров, на такое решаются «не совсем здоровые люди».

ТОЛК

ГОРНЯК22 24.07.2021
Общество

Горняк22: В России предложили ввести «космический» штраф за болтовню по телефону за рулем

Горняк22
16 часов Ago

Водитель Фото: pexels.com

Глава общественного движения предложил внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и повысить наказание за пользование телефоном

В России предложили почти в семь раз повысить штраф за использование телефона за рулем, сообщает RT.

Автор инициативы руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов сослался на ДТП в Москве, где погибли двое детей из-за того, что 18-летняя водитель якобы отвлеклась на телефон и не заметила пешеходов.

По мнению общественного деятеля, такое поведение создает угрозу жизни и здоровью других людей, поэтому штраф в полторы тысячи рублей нужно поднять до десяти тысяч рублей.

Напомним, что 16 июля в Москве 18-летняя Валерия Башкирова, находясь за рулем Mazda, сбила на пешеходном переходе троих детей. Двое из них погибли. 19 июля суд арестовал девушку до 16 сентября.

ТОЛК

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