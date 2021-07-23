Горняк22: День дачника 2021: лучшие поздравления с праздником
Дача. Отдых. Лето Фото: freepik.com
В 2021 году День дачника отмечают 23 июля. «Толк» подготовил подборку приятных поздравления с Днем дачника в стихах и прозе, чтобы вы могли порадовать близких добрыми словами
Поздравления с Днем дачника 2021 в стихах
Радость наша и удача –
Это ты, конечно, – дача!
Здоровья, счастья и любви!
С Днем дачника и праздником всей Земли!
Выходит жизнь твоя – удачная,
Все потому, что она – дачная.
Пусть солнце дарит вам улыбки,
И счастье будет пусть в избытке!
Пусть Матушка-земля и ваша дача
Подарят вам любви и счастья.
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном – удачу,
Мира, дружбы, счастья, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!
Поздравления в День дачника в прозе
С Днем дачника! Желаем не знать, что такое боль в спине! Пусть все сорняки исчезнут вместе с вредителями, а труд на даче приносит только удовольствие!
Поздравляем с Днем дачника! Желаем отметить праздник на любимом месте, в кругу близких и без утомительной работы! Доброго урожая и много счастливых минут на любимой даче.
Источники – 1RRE и «Курьер Среда»