Горняк22: Прокуроры проверят родителей мальчика, унизившего своего деда • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Прокуратура Москвы начала проверку после публикации видео, на котором подросток совершает аморальные действия в отношении своего дела.

Молодежь выложила в интернет ролик, на котором пожилой мужчина ведет политические споры со школьниками. Пенсионер пытается убедить детей, что надо поддерживать президента Путина и говорит, что раз школьники борются за оппозиционера Навального, значит, они против своей страны.

Какой-то юноша поправил деда, сказав, что они не против страны, они – против действующего президента. А после этого началось странное. Внук мужчины встал позади него и, посмеиваясь, совершил аморальные действия в отношении пожилого человека. На видео можно разглядеть только, что отпрыск снял штаны. СМИ пишут, что он помочился на деда.

Из-за спора между героями видео журналисты и соцсети смешали этот неприятный инцидент с темой политики. Тем временем, прокуроры собираются проверить, как родители исполняют свои обязанности по воспитанию, а также дать оценку работе уполномоченных органов. После этого будет решено, стоит ли принимать «меры прокурорского реагирования».

Ведомство еще уточняет некоторые подробности. Парню 14 лет, а его дедушке – 90. Также сотрудники ведомства нашли в соцсетях информацию о том, что перед инцидентом подростки употребили алкогольные напитки.

Всего в комнате было три ребенка одного возраста. Они все живут на северо-западе Москвы, учатся в столичной школе, на профилактических учетах не состояли.

Фото: кадр из видео в соцсетях

Алтайская правда