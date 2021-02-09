Горняк22: Иван Лоор сообщил, что работы по расчистке Завьяловского озера будут продолжены • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Иван Лоор сообщил, что работы по расчистке Завьяловского озера будут продолжены

Фев 9, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

ГОРНЯК22 11.02.2021 ГОРНЯК22 11.02.2021ГОРНЯК22 11.02.2021

Депутат Государственной Думы Иван Лоор побывал с рабочей поездкой в Завьяловском районе. Прошли встречи с депутатами районного Собрания, руководителями организаций и сельхозпредприятий, главами поселений, жителями и т.д.

Практически на всех встречах он не только рассказывал о своей работе, но и отвечал на вопросы завьяловцев. Часть из них были заданы посредством социальных сетей, где есть группы администрации района. Так что вопросов скопилось достаточно много. Большинство касались социальной защиты — когда будет компенсация пенсии работающих пенсионеров, нельзя ли предусмотреть для всех жителей, не только льготников, компенсацию на уголь, дрова, пожелание поднять вопрос начисления социальных выплат «детям войны».

Прозвучали вопросы, касающиеся газификации районов края, действия «мусорной» реформы на селе. Пожилых людей на круглом столе волновало также участие подрастающего поколения в митингах протеста, которые прошли во многих городах страны.

Вновь был озвучен вопрос и о заморных озерах, а точнее о разрешении сетевого лова рыбы на таких водоемах. Кстати, одним из наказов Ивану Лоору от избирателей села Завьялово было — оказать помощь в решении вопроса по очистке озера Завьялово (Домашнее).

Как сообщил во время встречи депутат, проект очистки озера прошел экспертизу, предусмотрены средства в сумме 273 млн рублей. «Остается надеяться, что удастся войти в план работ этого года», — подчеркнул парламентарий.

Завьяловский район 

Алтайская правда

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