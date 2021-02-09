Горняк22: В Алтайском крае проходит всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

«Десантники» очистили от снега мемориал Великой Отечественной войны в поселке Мохнатушка. В акции поучаствовал депутат Госдумы РФ Даниил Бессарабов.

В крае проходит Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО». Она проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Большинство мероприятий студенты организуют в режиме онлайн. Выезд в районы предполагается 17 февраля одним днем. Активисты окажут бесконтактную адресную помощь пожилым людям, уделят внимание подросткам.

Отряду «Стимул» повезло. В рамках акции ему выпало сразу две командировки. Так, на этой неделе бойцы побывали в Мохнатушке, что рядом с Барнаулом. В долгожданную для ребят поездку отправился депутат Государственной думы РФ Даниил Бессарабов.

– Мое студенчество проходило в 1990-е годы. В непростые для страны времена стройотрядовское движение, акция «Снежный десант» были приостановлены. Зато сейчас есть время наверстать упущенное, – улыбается Даниил Бессарабов.

Во время торжественного построения он пожелал бойцам продолжать творить добрые дела и, несмотря на ковидные ограничения, с пользой проводить каникулы. Слова напутствия студентам сказали начальник Управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова и глава администрации Центрального района Барнаула Максим Сабына.

Все вместе они очистили от снега площадку у мемориала Великой Отечественной войны и, конечно, ближе познакомились. Командир отряда Полина Сидорова рассказала Даниилу Бессарабову и Екатерине Четошниковой о том, что из себя представляет «Стимул»:

– Мы учимся в Алтайском государственном институте культуры. К акции готовились несколько месяцев. Организовали для школьников интересные онлайн-уроки по профориентации, здоровому образу жизни, в программе – творческие занятия. Для взрослого населения делаем видеоконсультации и оказываем бесплатную юридическую помощь. 17 февраля нашу дружную команду ждут в Зональном районе.

Дмитрий Карепов трудился буквально за двоих. Видно, что настрой на работу железный. Парень родом из Рубцовска. В акции участвует впервые. Он делится впечатлениями:

– Наши бывалые бойцы рассказывали, как круто ездить в села на десять дней, знакомиться с местными жителями, помогать им. Интересно, что во время «Снежного десанта» всегда стояли трескучие морозы. В этом году погода шепчет, но обстоятельства не позволяют быть в селах все эти дни. Мы не отчаиваемся. Волнение испытываю даже в тот момент, когда сижу перед экраном, рассказываю ученикам из районов, как выбрать будущую профессию и успешно поступить в вуз.

В этот же день шефскую помощь детскому саду, ветеранам Великой Отечественной войны и матери-одиночке во Власихе оказали ребята из отряда «Созвездие». Бойцы из «Аквилона» провели концерт в Барнаульском лицее железнодорожного транспорта.

Настоящий фурор на жителей Тальменского района произвели бойцы отряда ветеранов «Старая гвардия». С 29 по 31 января они трудились в трех селах: Озёрки, Новотроицк и Луговом. В один из вечеров организовали концерт, соблюдая все меры предосторожности. Командир Василий Куц рассказывает:

– Люди соскучились по живому общению, с удовольствием нам подпевали, танцевали. По душе им пришелся фейерверк на фоне ночного неба. Нас уже пригласили на 300-летие райцентра и день рождения Тальменского района. Событие запланировано на 11 сентября.

Напомним, организаторами акции «Снежный десант РСО» на территории Алтайского края являются Алтайский краевой штаб студенческих отрядов, региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» при поддержке управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития края.

Алтайская правда