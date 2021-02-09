Горняк22: Упавший с крыши снег сломал в двух местах навес над тротуаром в центре Барнаула • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Около здания по проспекту Красноармейский, 21/82 в Барнауле упавший с крыши снег сломал крышу навеса над тротуаром в двух местах. Металлический профнастил вместе со снежной массой перекрыли проход.

В результате «переход» превратился в довольно опасный. Люди были вынуждены обходить место обвала по снежному валу вдоль проезжей части, рискуя скатить вниз на дорогу под колеса проезжающих машин.

На месте побывали корреспонденты «Алтайской правды», которые запечатлели место «аварии». Сейчас здесь уже начались работы по расчистке тротуара от упавшего снега.

Фото «Алтайской правды»

Барнаул

Алтайская правда