Горняк22: В Алтайском крае воссоздадут круглогодичный лагерь «Артек» • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

С 4 по 6 февраля в Алтайском крае прошло выездное заседание с участием замминистра просвещения РФ Екатерины Толстиковой. На территории «Бирюзовой Катуни» будет воссоздан круглогодичный лагерь «Артек», который был эвакуирован в регион в годы Великой Отечественной войны. Бюджет проекта превышает 25 млрд рублей.

За одну смену лагерь сможет принимать по 1500 детей со всей России и зарубежья. Здесь будут действовать несколько основных направлений: естественно-математическое, инженерно-техническое, предпринимательство, гуманитарное, физическая культура и спорт. Кроме того, на территории планируют построить горнолыжный детский кластер.

В ходе визита директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко обсудил с зампредседателя правительства Алтайского края Игорем Степаненко возможность реализации проекта «Губернаторский лагерь» – открытия регионального лагеря, использующего опыт и передовые программы «Артека».

«Актуальность проекта обусловлена большим спросом на образовательные программы «Артека», – заявил Федоренко. – К примеру, в 2017–2018 годах в АИС «Путевка» было зарегистрировано почти 400 тысяч портфолио детей, желающих попасть в «Артек», тогда как реальную возможность за этот период получили 79 тысяч».

Впервые эта идея была публично озвучена 3 июля 2020 года. Тогда министр просвещения Сергей Кравцов и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов приехали в Белокуриху, где вместе с губернатором Виктором Томенко посетили особую экономическую зону «Бирюзовая Катунь» и обсудили идею создания круглогодичного оздоровительного детского лагеря.

«Исторически так сложилось, что во время Великой Отечественной войны сюда, на Алтай, «Артек» переезжал, здесь размещался. И вообще это центр земли русской. И особая энергетика. Нам интересно взяться за проект создания такого образовательного центра», – сообщил Шувалов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сказал, что власти региона уже давно работают над идеей круглогодичного образовательного центра. На данный момент уже решены вопросы отведения земельного участка, создана необходимая инженерная инфраструктура.

Фото из архива «Алтайской правды»

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