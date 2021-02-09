Горняк22: В России хотят запретить продажу крепкого алкоголя в магазинах • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: В России хотят запретить продажу крепкого алкоголя в магазинах

Фев 9, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В России предложили убрать крепкий алкоголь из магазинов. С таким предложением обратился член Общественной палаты к главе Минпромторга.

Общественный деятель Султан Хамзаев обратил внимание на то, что алкогольная продукция занимают немалую торговую площадь в продуктовых магазинах. И это, по сути, является рекламой спиртного, которую видят как взрослые, так и дети.

В тексте обращения он просит рассмотреть возможность ограничить торговлю крепким алкоголем в магазинах и супермаркетах. Продажу напитков крепостью свыше 15%, по мнению Хамзаева, необходимо осуществлять только в специализированных магазинах, пишет RT.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил о том, что потребление алкоголя негативно сказывается на россиян, особенно на мужчин.

Алтайская правда

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