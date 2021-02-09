Горняк22: В Барнауле устраняют последствия обрушения крыши в пятиэтажке • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Барнауле продолжаются аварийно-восстановительные работы в пятиэтажном доме по улице Тимуровской,19. Здесь еще 6 февраля частично обрушилась кровля над квартирами первого подъезда. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, площадь повреждения составила порядка 144 квадратных метров. Была повреждена система отопления (верхняя разводка). Чтобы добраться до поврежденного участка системы отопления, демонтировали обрушенную кровлю.

Отопление было восстановлено около двух часов ночи. Дополнительно организованы работы по очистке крыши от снега и наледи. Привлечена строительная организация для усиления деформированных элементов крыши.

В этом доме проживает 206 человек. В кирпичном здании — три подъезда, 164 квартиры и 30 секций. Оно было построено в 1961 году. Кровля — шатровая, кровельный материал – шифер.

Фото с сайта администрации Барнаула

Барнаул

Алтайская правда