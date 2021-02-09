Горняк22: Антитеррористическое учение пройдет 9 февраля в Алтайском крае • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Олег БОГДАНОВ

9 февраля на территории Кулундинского района пройдет антитеррористическое учение, в котором примут участие сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, Алтайского ЛУ МВД России, СКР и других ведомств.

«Будет проведен комплекс мероприятий по проверке готовности сил и средств группировки оперативного штаба к возможной террористической угрозе», — пояснили в пресс-службе УФСБ России по краю.

Активная фаза учения придется на временной промежуток с 09:00 до 15:00. Отработка действий ведомств будет осуществлена на открытом участке местности за пределами Кулунды в режиме реального времени и с учетом необходимости оперативного реагирования на внезапные вводные.

Оперативный штаб обращается к населению с пониманием отнестись к проведению учения, не создавать помех действиям правоохранительных органов, не допускать паники и распространения ложной информации.

Кулундинский район

Алтайская правда