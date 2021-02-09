Горняк22: В комитете по развитию предпринимательства Барнаула появился новый руководитель • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

8 февраля в администрации Барнаула назначен новый председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда. Его возглавила Наталья Кротова, которая было председателем аналогичного комитета в администрации Железнодорожного района.

Соответствующее распоряжение подписал глава города Вячеслав Франк, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Наталья Кротова родилась в Барнауле. Получила специальность экономиста в Алтайском аграрном университете. В органах местного самоуправления города работает с 2008 года. Трудилась ведущим специалистом комитета по управлению муниципальной собственностью, заместителем председателя комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации Железнодорожного района. В 2018 году Наталья Кротова возглавила данный комитет и работала в этой должности до 5 февраля.

Барнаул

Алтайская правда