Горняк22: Сибиряки предпочитают занимать деньги у родственников • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Жители Сибири в случаи необходимости занимают деньги у родственников и друзей. Финансовую помощь в банках предпочитают искать только 21% сибиряков. Это выяснила в ходе опроса служба исследований hh.ru.

На сегодняшний день средняя зарплата в СФО составила 36 429 рублей, а в Москве – 60 тысяч. Несмотря на размеры заработной платы, время от времени россияне нуждаются в дополнительных деньгах.

Исследование показало, что 41% сибиряков предпочитают занимать деньги у родственников. Москвичи делают это чуть реже. Лишь 29% жителей Сибири обратятся в банки: 21% воспользуются кредитными картами, а 8% возьмут кредит наличными. Чаще всего в финансовые учреждения обращаются бухгалтеры, финансисты и медики.

Займы у микрофинансовых организаций не пользуются популярностью у жителей Сибири и Москвы: только 4% сибиряков и 2% москвичей отправятся за деньгами в такие фирмы. Также крайне редко они обращаются за финансовой помощью к работодателю.

Чуть меньше половины жителей в Сибири и Москвы предпочтут экономить, если им не хватает на текущие нужды. Они отказываются от путешествий, новой одежды и развлечений.

Алтайская правда