Горняк22: Алтайские спасатели из-за непогоды усилили дежурство на дорогах • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае прогнозируются метели и сильный ветер. Подразделения спасателей дежурят на местах, где может возникнуть сложная дорожная обстановки.

В Алтайском крае во второй половине 8, а также 9 февраля ожидается мокрый снег. Местами прогнозируют сильные осадки, метели, усиление ветра с порывами до 25–27 м/с. На дорогах – гололедица и высока вероятность возникновения снежных заносов.

Местные подразделения спасателей контролируют обстановку на дорогах по всему краю. Им для помощи сформированы и направлены еще три группы из Барнаула.

Районы для дежурства выбраны на участках, где наиболее высок риск возникновения заносов, скопления автомобилей и ДТП. Такие дежурства организованы в районе сел Поспелиха и Налобиха, а также в Алейске. Спасатели оснащены всем необходимым для оказания помощи в экстремальных обстоятельствах.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю и все взаимодействующие службы находятся в режиме повышенной готовности. Проводится оповещение водителей дальних рейсов, налажено взаимодействие со старостами и главами населенных пунктов.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминают, что при неблагоприятных метеоусловиях водители должны быть предельно осмотрительными на дорогах. Перед поездкой за город необходимо проверить состояние всех систем автомобиля, аптечку, средств пожаротушения, аварийно-спасательные средства.

В условиях сильной непогоды лучше отказаться от дальних поездок!

Алтайская правда